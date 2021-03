Basket Club Irpinia. Interruzione del rapporto con coach Robustelli.

Mercoledì scorso l’esordio in Serie C Gold per il Basket Club Irpinia, sconfitta contro Benevento al DelMauro. Di seguito il comunicato di interruzione del rapporto con coach Robustelli.

La società Basket Club Irpinia comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione, in maniera concordata e consensuale, con il Coach Rodolfo Robustelli dall’incarico di allenatore della prima squadra.

La decisione è dovuta agli impegni sportivi che coinvolgono il nostro Rodolfo, molto impegnato anche sul versante SS. Felice Scandone dove contribuirà, in maniera più costante, alla fase finale di questa delicata stagione.

Al Coach Robustelli vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, resterà comunque nella grande famiglia BCI con l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile.

Il Club ringrazia pubblicamente il Coach per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale.

adsense – Responsive – Post Articolo