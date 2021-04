Basket, Monopoli-Scandone. Robustelli ringrazia dirigenza, squadra, staff medico e tecnico: “Vittoria importantissima per classifica e morale”.

di Lucio Ianniciello

Parla coach Robustelli dopo la vittoria a Monopoli. Gli irpini lasciano l’ultima piazza in solitaria, che conduce direttamente in C, ai pugliesi: “Vittoria importantissima per la nostra classifica ma soprattutto per il nostro morale. Conoscevamo il peso della posta in palio, siamo stati bravi ad affrontare la gara nel migliore dei modi. Siamo riusciti a imporre il nostro gioco e mettere subito la testa avanti. Questo è il frutto di tanto lavoro che si fa in palestra ogni giorno”.

I ringraziamenti allo staff medico e tecnico: “Ci tengo a ringraziare il dg Gennaro Canonico, il nostro dirigente accompagnatore Raffaele Melchionda, il dottore Espedito Amodeo, il fisioterapista Giuseppe Tulimiero, i due con cui condivido quotidianamente il parquet Massimo Picariello e Lazzaro Preziosi, una menzione d’onore per Luigi Genovese che è più di un giocatore. Ringrazio i ragazzi che hanno dato la sensazione di squadra solida oltre a rispondere bene dal punto di vista mentale”.

