Basket, Scandone-Bisceglie. Robustelli: “Pagate la poca lucidità e la percentuale che si abbassa nei momenti importanti”.

di Lucio Ianniciello

Le parole di coach Robustelli nel post partita: “Un’altra sconfitta in casa frutto di nervosismo che continua a colpirci nei momenti decisivi della gara. Abbiamo provato a mettere la nostra intensità, quella delle ultime gare, ci siamo riusciti solo a tratti pagando la poca lucidità e la percentuale che si abbassa nei momenti importanti. Questo è un difetto che ci portiamo avanti da tanto tempo, stiamo provando a limarlo, non è facile e bisogna riuscire a trovare la quadra per trovare una soluzione nelle partite casalinghe”.

Se fosse andata diversamente, la Scandone avrebbe potuto beneficiarne in modo importante viste le sconfitte di Catanzaro, Monopoli e Reggio Calabria: “Lo sapevamo. Ora rimboccarsi le maniche e provare a raccogliere il più possibile nelle gare che ci restano”.

