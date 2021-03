Basket, Scandone-Catanzaro. De Gennaro: “Il break di Cucco ci ha stroncato, grinta e intensità le armi per sopperire alla poca fisicità”.

di Lucio Ianniciello

La Scandone non comincia col piede giusto la seconda fase perdendo contro Catanzaro. Una gara che coach De Gennaro commenta così: “Dispiace perdere in questo modo, ci abbiamo provato e messo un bel po’ di energia. Primi due quarti molto bene, nel terzo c’è stato un calo, abbiamo avuto la forza di reagire portandoci pure avanti. A quel punto Cucco con due tiri ci ha stroncato le gambe, si è cominciato a forzare in attacco per recuperare subito la differenza e lì abbiamo sbagliato tanto tirando con i piedi per terra, nostra pecca come i rimbalzi offensivi. Dobbiamo fare tagliafuori, tutti, anche gli esterni, ci vuole più aggressività a rimbalzo per evitare che gli avversari abbiano più possessi di noi”.

Il coach continua nell’analisi del match: “Abbiamo fatto abbastanza bene nell’attacco alla zona soprattutto con i post bassi e alti. Purtroppo sbagliamo tiri aperti perché non ci sono grande lucidità e in particolar modo tranquillità mentale. Contro la zona se non si fa canestro da fuori diventa difficile poterla attaccare”.

La Scandone rimane in fondo alla classifica con 4 punti, Monopoli a 6 e Catanzaro a 8 che con la vittoria di oggi allunga anziché essere agganciata dagli irpini: “Si deve continuare a credere nella salvezza, ci sono altre 7 finali. Non dobbiamo pensare a chi incontriamo ma solo a noi. Grinta e intensità sono le uniche armi per sopperire alle poche rotazioni e alla poca fisicità. Bisogna lavorare forte e pensare a mercoledì quando sfiferemo Reggio Calabria”.

