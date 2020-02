Basket Serie B girone D, 21a giornata. Altra sconfitta nei minuti finali per la Scandone, 66-62 contro la Luiss Roma. De Gennaro: “Rotazioni troppo corte”.

🔊 Ascolta l'articolo

Altra sconfitta per la S.S. Felice Scandone Avellino, che negli ultimi minuti si arrende sul

campo della LUISS Roma con il punteggio di 66-62. Rammaricato coach De Gennaro,

che ha commentato così la sconfitta: «Purtroppo devo analizzare un’altra partita persa nei

minuti finali, nonostante un’ottima prestazione dei miei, che ci hanno messo davvero tanta

carica, tanta energia, tanto cuore, però, a causa delle rotazioni troppo corte di stasera, siamo

arrivati alla fine stanchi e scarichi. Se vogliamo individuare una nota negativa, devo

segnalare gli ultimi minuti del terzo quarto, in cui loro hanno avuto un piccolo break

positivo, che noi poi non abbiamo avuto più la forza di recuperare. Ci abbiamo provato

fino alla fine, ma negli ultimi minuti le gambe erano troppo pesanti e i tiri non riuscivano

a entrare, nonostante le buone percentuali di stasera. Abbiamo tirato col 33% da tre (come

loro, che però hanno più tiratori) e col 44% da due, quindi comunque una buona

percentuale, e anche i rimbalzi totali li abbiamo quasi pareggiati (30-28). Peccato, perché

forse con Marzaioli in più, quindi una rotazione in più tra gli esterni, visto che Ondo

Mengue e Rajacic stasera hanno giocato tantissimo, potevo avere un po’ di lucidità in più

in mezzo al campo, ma pazienza. Dobbiamo pensare ad andare avanti e stare tranquilli.

Ora aspettiamo di ricevere buone notizie dalla FIBA lunedì. La strada è sempre più in

salita, perché il numero di partite da giocare si riduce, però dobbiamo crescere fino alla

fine, perché noi questa squadra vogliamo salvarla a tutti i costi. I ragazzi sono carichi e

convinti, lavorano bene, dobbiamo soltanto continuare su questa strada e sperare di avere un po’ più di rotazioni”.

