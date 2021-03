Calcio, Catania-Avellino. Rizzo: “Dato il massimo, il Covid non ci deve condizionare”.

di Lucio Ianniciello

Le prime parole di Agostino Rizzo nel post gara di Catania sono queste: “Abbiamo dato il massimo, partita difficile. Da lunedì ci rimboccheremo le maniche e penseremo alla prossima partita”.

Al 90′ una ottima occasione per il 2-2, peccato che Santaniello abbia toccato il pallone, visto che era in fuorogioco, con Rizzo proiettato verso la porta: “È capitato, sono situazioni di gioco. Purtroppo Emanuele ha toccato la palla”.

La situazione Covid in casa Avellino, 3 positivi accertati fino ad ora: “Non è facile, ma non ci dobbiamo far condizionare. Siamo uniti, compatti e messi in bene classifica, bisogna andare avanti”.

Su Catanzaro-Bari, in scena oggi, non si esprime, accenno al prossimo match contro la Virtus Francavilla: “Lo prepareremo al meglio, pensiamo a fare risultato. Le partite che restano sono tutte finali per noi”.

