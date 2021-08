Oggi alle 18,30 l’Avellino disputerà la prima gara ufficiale. Al “Liberati” di Terni l’avversario sarà la Ternana neopromossa in B. Chi vincerà questo preliminare affronterà il Bologna il 16 agosto. Tra i convocati di mister Braglia non figura Santaniello, in lista di sbarco. Ecco la troupe di giocatori che sbarcherà in Umbria.

adsense – Responsive – Post Articolo