Calcio. Domani amichevole Avellino-Nocerina a porte aperte.

Sarà aperta al pubblico l’amichevole ufficiale che l’Avellino domani, mercoledì 1 settembre alle ore 17,00, disputerà contro la Nocerina.

Per l’occasione verranno aperti soltanto i settori “Tribuna Montevergine Laterale” e disabili.

Il protocollo anti covid-19 prevede, anche per la disputa di amichevoli ufficiali, il posto assegnato attraverso un titolo d’accesso.

Per questa ragione il club ha deciso di premiare quanti, nella mattinata di domani, sottoscriveranno l’abbonamento di Tribuna Montevergine Laterale. Per questi ultimi ci sarà la possibilità di ricevere, in omaggio , il ticket d’ingresso per l’amichevole che alle ore 17,00 verrà disputata al Partenio – Lombardi.

Per quanto riguarda, in fine, i tifosi che non sottoscriveranno l’abbonamento di Tribuna Montevergine Laterale ma che ugualmente vorrebbero assistere all’amichevole contro la Nocerina, è già possibile acquistare il biglietto, fin da ora ed esclusivamente presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi, ad un costo simbolico di € 3,00.

Di seguito gli orari di apertura della biglietteria per la partita Avellino – Nocerina

Martedì 31 agosto 2021 – dalle 16,30 alle 19,00

Martedì 1 Settembre 2021 – dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 fino ad inizio gara.

adsense – Responsive – Post Articolo