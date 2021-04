Calcio, Eccellenza. Biancolino è il nuovo allenatore della Città di Avellino.

Via Iannuzzi, dimessosi per motivi personali, la Città di Avellino, dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Audax Cervinara, comunica la nuova guida tecnica che è l’ex bomber dei lupi Raffaele Biancolino.

La Città di Avellino SSD comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Raffaele Biancolino.

Avellinese di adozione, da calciatore ha fatto la storia dell’U.S. Avellino portandola fino in serie B.

Da allenatore ha maturato l’esperienza della scorsa stagione a Mugnano del Cardinale, con la G. Carotenuto, lasciando la squadra ai playoff prima del blocco dei campionati per il lockdown.

Queste le parole del nostro nuovo tecnico: “Sono orgoglioso di questa opportunità offertami dalla società, non vedo l’ora di iniziare per dare il mio contributo e portare tutta la mia esperienza. La squadra ha le potenzialità giuste per fare bene, lavorerò su quelle che vengono definite “dinamiche di gruppo” per portare in alto il club. Vorrei ringraziare anche il mister Franco Iannuzzi per tutto ciò che mi ha insegnato e dato in questi mesi, farò sicuramente tesoro di tutti i suoi insegnamenti”.

