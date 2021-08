CALCIO. Giuseppe Casale resta a Cervinara per amore dell’Audax

Primi importanti movimenti in Casa Audax. Dopo il Capitano Simone Cioffi, arriva la conferma di Giuseppe Casale. Il terzino sinistro, classe 2001, vestirà la casacca biancoazzurra in questa delicatissima stagione. Il giovane atleta vanta ben 45 presenze tra campionato e Coppa ed una rete con la maglia del Cervo. Cresciuto nella blasonata Caudina “Pasquale Casale” , dopo la lunga trafila nelle categorie giovanili, nel 2017/18 ha esordito in Promozione con l’Hermes Casagiove per poi ritornare allo Stadio “Canada Cioffi” l’anno successivo. L’esperienza casertana è stata importante per “farsi le ossa”, ma in Eccellenza nella sua Cervinara ha trovato continuità e stimoli. Ecco le prime dichiarazioni a caldo del giovane promettente calciatore: «Sono sempre fiducioso. Speriamo sia un’annata positiva. Sono rimasto per dare una mano, vista la situazione che si stava creando, ma sono sicuro che ci riprenderemo alla grande». Infine, Casale lancia un messaggio diretto alla calda tifoseria Cervinarese: «Prima di essere un calciatore del Cervinara, sono un tifoso dell’Audax. Ringrazio i tifosi e gli ultras per quello che hanno fatto fino ad ora. Quest’anno servirà anche il loro aiuto e l’incessante sostegno. Che sia un anno pieno di soddisfazioni».

