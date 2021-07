Calcio. Il Carotenuto annuncia il fantasista offensivo Pirone.

La società U.S.D.G. CAROTENUTO è lieta di ufficializzare l’acquisto a titolo definitivo di Valentino Pirone. Un colpo da novanta per la nostra compagine, fiera di aver accolto tra le proprie fila un calciatore di alto spessore.

Il fantasista offensivo, classe 1990, ha raggiunto – durante la propria carriera – diversi successi. Ben sei i campionati vinti, tre con il Pianura(stagione 2007-2008 dall’Eccellenza alla serie D; stagione 2010-2011 dalla serie D alla serie C; stagione 2019-2020 dalla Promozione all’Eccellenza), uno con l’Afragolese, uno con la Scafatese e uno con il Grotta.

Pirone, però, ha militato anche in altri club, come il Procida, il Sibilla e l’Albanova.

E, oggi, arriva la firma con i rossoneri.

Inizia, dunque, una nuova entusiasmante avventura per Pirone, con il Carotenuto. Insieme, raggiungeremo importanti traguardi. Benvenuto tra noi, Valentino.

