Calcio. Il Foggia comunica la positività al Covid-19 di 10 calciatori.

Il Calcio Foggia 1920 comunica che, dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di dieci calciatori della prima squadra. In accordo con le Autorità sanitarie, i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, sotto la supervisione dello staff medico rossonero.

Il club continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti, che consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività.

