Calcio. La Polisportiva Grotta si affida a mister Messina.

La Polisportiva Grotta 1984 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2021-22 a Francesco “Ciccio” Messina.

Palermitano di nascita ma avellinese di adozione, dopo una lunga carriera da calciatore che l’ha portato ad indossare anche la maglia dell’Avellino in Serie B, Messina intraprende la carriera da allenatore con esperienze sulle panchine di Solofra, San Tommaso con cui conquista la storica vittoria del campionato di Eccellenza 2018/19, Cervinara, San Marzano e infine di nuovo Cervinara.

Ecco le prime parole di mister Messina da allenatore della Polisportiva Grotta 1984:

Ringrazio la società per la fiducia che mi hanno accordato, c’è stata subito grande sintonia e sono felice di poter intraprendere un cammino insieme che speriamo possa portarci lontano.

Ho tantissimo entusiasmo per questa nuova avventura e grandissime motivazioni.

Siamo a lavoro per cercare di allestire una squadra competitiva che possa dire la sua in questo campionato che sarà sicuramente impegnativo.”

Da parte di tutta la società, un caloroso benvenuto ed un grosso in bocca al lupo a mister Messina per la nuova stagione.

Ufficio Stampa Polisportiva Grotta 1984

