Calcio. Laezza dopo la rescissione con l’Avellino: “Non ho avuto la possibilità di rimanere più a lungo”.

“Voglio ringraziare tutti, davvero tutti per il sostegno e per i messaggi che mi sono arrivati. Dopo due anni finisce qui la mia avventura con il Lupo, purtroppo il calcio è questo, non vado via per una questione di denaro! Le scelte si fanno in due e non avendo la possibilità di rimanere più a lungo ho maturato questa decisione!

Un abbraccio grande… vi porto nel cuore!”

Questo è quanto scrive Giuliano Laezza sui social dopo la rescissione con i lupi. Due anni in biancoverde per il difensore napoletano, capitano sfortunato nell’ultima stagione per il lungo infortunio e tassello importante nella coda del campionato, in particolar modo nei playoff. È attesa la sua firma con la Reggiana.

