Calcio. Mario Andres è il nuovo direttore sportivo del Carotenuto.

La società U.S.D.G. CAROTENUTO è lieta di comunicare ufficialmente che il nostro nuovo direttore sportivo sarà Mario Andres. L’ex calciatore, che ha concluso quest’anno – con la maglia rossonera – la lunga carriera calcistica, è stato degnignato come D.S. per la prossima stagione 2021-2022. Importante novità, dunque, in casa rossonera.

E tra le modifiche societarie, a Marco Furino è stato assegnato il ruolo fondamentale di amministratore delegato, mentre Gennaro Ariano svolgerà le funzioni di capo dell’area tecnica.

Il Carotenuto, quindi, non si ferma. Si pensa già alla prossima stagione, con la speranza di poter realizzare, ancora una volta, le proprie ambizioni.

Benvenuto e buona fortuna, dunque, Mario Andres, nuovo D.S. degli aquilotti. Forza Carotenuto, sempre.

adsense – Responsive – Post Articolo