Calcio. Prevendita Padova-Avellino, non consentito l’acquisto dei tagliandi per i non residenti nella provincia di Padova.

Il Calcio Padova informa che a partire dalle 11.00 di domani, venerdì 4 giugno , saranno in prevendita per tutti i tifosi i biglietti per il match di andata della semifinale playoff con l’Avellino (calcio d’inizio domenica ore 20.45).

I tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente on line tramite il sito www.sport.ticketone.it fino alle ore 19.30 del giorno della gara.

L’INGRESSO ALLO STADIO SARA’ CONSENTITO SOLO ai tifosi che avranno acquistato e stampato il titolo d’accesso, compilando il modulo di autocertificazione presente sul biglietto.

In base alle nuove linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive, emanate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, NON SARA’ PIU’ NECESSARIO EFFETTUARE IL TAMPONE PER ACCEDERE ALLO STADIO, NE’ PRESENTARE IL CERTIFICATO DI VACCINAZIONE O DI AVVENUTA GUARIGIONE DAL COVID19. Restano invece valide le misure di sicurezza relative all’uso della mascherina e al distanziamento tra tifosi sugli spalti.

Questi i prezzi dei biglietti.

Non sarà consentito l’acquisto dei tagliandi ai non residenti nella Provincia di Padova.

Tribuna Premium – 50 euro, esclusi diritti di prevendita.

Poltrone Biancoscudate – 40 euro, esclusi diritti di prevendita.

Poltrone Vecchie Glorie – 25 euro, esclusi diritti di prevendita.

Tribuna Ovest – 15 euro, esclusi diritti di prevendita.

Accesso disabili. Per prenotare il proprio biglietto è necessario telefonare al n. 329/1058424 o inviare un’ e-mail all’indirizzo biglietteria@padovacalcio.it nella giornata di venerdì 4 giugno dalle 10.00 alle 12.30. Il Calcio Padova ricorda che l’ingresso gratuito è previsto fino ad esaurimento della quota di biglietti concessa ai diversamente abili, solo per le persone il cui grado di invalidità sia del 100%. Se la persona diversamente abile necessita di assistenza, la Società prevede l’ingresso gratuito anche per il suo accompagnatore.

