Calcio, Serie C. Monterosi-Avellino, info e biglietti per i tifosi biancoverdi.

L’Us Avellino 1912 rende noto che la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio “Enrico Rocchi”, per il match Monterosi-Avellino, valido per la 7^ giornata del Campionato di Serie C 2021/2022, è attiva fino a sabato 29 settembre alle ore 19:00.

Il costo del biglietto è di € 12,50 + €1,50 di diritti di prevendita.

Sono previste due tipologie di ridotto (under 14 ed over 65). Per questi ultimi i biglietti costeranno € 8,00 + € 1,00 di diritti di prevendita.

E’ garantito inoltre il servizio di prevendita per il settore ospiti, in tutti i punti vendita della rete nazionale Ciaotickets.

E’ inoltre possibile acquistare il biglietto onlin al seguente link: https://bit.ly/3AQxGGH.

L’accesso è consentito solo ai possessori di GREEN PASS relativo alla vaccinazione parziale o totale anti Covid-19 o di un certificato del tampone eseguito entro le precedenti 48 ore dall’orario della gara. Chi non ne è in possesso non potrà avere accesso allo stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato. Inoltre, al prefiltraggio sarà misurata la temperatura corporea; Gli Stewart saranno muniti di dispositivi per il controllo del GREEN PASS attraverso l’app “verifica C19”; Il tifoso dovrà mostrare un documento d’identità e il biglietto/tessera oltre ad avere al seguito una mascherina FFP2 da utilizzare negli spazi chiusi o in caso di assembramento negli spazi all’aperto; Si sensibilizzano i tifosi a recarsi con largo anticipo allo Stadio in quanto si dovranno verificare i Green Pass oltre l’attestazione del titolo d’ingresso; Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento riportante la città di residenza; Per questa gara NON È CONSENTITO il cambio utilizzatore; L’apertura porte è programmata 1,30 ore prima dell’orario di inizio gara.

adsense – Responsive – Post Articolo