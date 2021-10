Calcio, Serie C. Monterosi-Avellino, informazioni per i tifosi irpini.

In vista della partita di calcio tra Monterosi Tuscia ed Avellino, valevole per il settimo turno del campionato di serie c girone c e prevista per domenica 3 ottobre alle ore 17,30 allo Stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo, la questura della cittadina laziale raccomanda quanto segue.

Per l’arrivo a Viterbo dei tifosi ospiti è stato predisposto uno specifico piano di afflusso, parcheggio e deflusso, al termine dell’incontro di calcio.

I tifosi ospiti potranno raggiungere il parcheggio loro riservato utilizzando i sottoindicato itineraro:

Provenienti da A1

Uscita Orte – S.S.675 – Uscita Viterbo Centro Aereoporto Terme Stadio – strada Bagni – Piazza Martiri Foibe Istriane – Via del Pilastro – Parcheggio.

E’ assolutamente sconsigliata l’uscita Viterbo Nord , in quanto non conduce al parcheggio riservato ai tifosi ospiti.

L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di biglietto stampato e Green Pass valido da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura.

Il Ministero della Salute rilascia la certificazione verde Covid 19 sulla base dei dati trasmessi dalla Regioni e Province autonome relative alla vaccinazione o al risultato al test negativo molecolare/antigenico entro le 48 ore precedenti l’evento o alla guarigione dal Covid 19.

I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 16,00.

Si invitano tutti i tifosi a rispettare le normative vigenti: uso della mascherina e distanziamento sociale. Inoltre si invitano i tifosi a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e, vista la procedura di accesso, a non presentarsi all’ingresso troppo a ridosso dell’inizio della gara e, a fine gara, attendere il nulla osta per lasciare il proprio settore.

