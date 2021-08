Calcio, Serie C. Per l’Avellino esordio domenica 29 agosto alle 20,30.

di Redazione sportiva

La Lega Pro ha ufficializzato il programma delle prime tre giornate di campionato. L’Avellino esordirà tra le mura amiche il 29 agosto alle 20, 30 contro il Campobasso. Il derby a Castellammare della seconda giornata andrà in scena il 4 settembre alle 20,30. Stesso orario per il match Avellino-Latina della terza giornata. Qui di seguito il programma completo della prima giornata del girone C.

GIRONE C

AVELLINO – CAMPOBASSO Domenica Ore 20.30 Stadio “Partenio-Lombardi”, Avellino

CATANZARO – VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 20.30 Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro

FIDELIS ANDRIA – JUVE STABIA Domenica Ore 20.30 Stadio degli Ulivi, Andria (BT)

MONOPOLI – CATANIA Sabato Ore 20.30 Stadio “Vito Simone Veneziani”, Monopoli (BA)

MONTEROSI TUSCIA – FOGGIA Sabato Ore 20.30 Stadio “Enrico Rocchi”, Viterbo

PAGANESE – ACR MESSINA Sabato Ore 20.30 Stadio “Marcello Torre”, Pagani (SA)

PALERMO – LATINA Domenica Ore 20.30 Stadio “Renzo Barbera”, Palermo

POTENZA – BARI Lunedì Ore 21.00 Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza

TARANTO – TURRIS Domenica Ore 20.30 Stadio Comunale “Erasmo Iacovone”, Taranto

VIBONESE – PICERNO Domenica Ore 20.30 Stadio “Luigi Razza”, Vibo Valentia

