Calcio, Serie C. Rinviata a mercoledì 21 aprile Juve Stabia-Catanzaro, il comunicato.

RINVIO GARA – 16

a GIORNATA DI RITORNO

GARA JUVE STABIA – CATANZARO DELL’11 APRILE 2021 (Gir. “C”)

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Catanzaro ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6

ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza

epidemiologica, la Lega dispone che la gara Juve Stabia-Catanzaro, in programma domenica 11 aprile 2021,

venga posticipata a MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021, Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia, con inizio

alle ore 15.00.

