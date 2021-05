Calcio, Serie C. Squalificato Laezza per i lupi, El Kaouakibi, Marchi e Tait per il Sudtirol.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

EL KAOUAKIBI HAMZA (SUDTIROL)

perché al termine della gara avvicinava l’arbitro per protestare e lo colpiva con due manate al petto

senza conseguenze.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARCHI MATTIA (SUDTIROL)

per aver volontariamente colpito al volto un avversario a gioco fermo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

LAEZZA GIULIANO (AVELLINO)

TAIT FABIAN (SUDTIROL)

Queste le decisioni del giudice sportivo relativamente a Sudtirol-Avellino di mercoledì prossimo, ritorno del secondo turno dei play off nazionali.

