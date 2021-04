Coppa Italia Futsal. Sandro Abate fuori subito, vince la Feldi Eboli per 2-0.

Esce subito nelle Final Eight la Sandro Abate. Ai quarti la spunta, a Rimini, la Feldi Eboli per 2-0.

Al 3′ è già rigore per la Feldi, fallo di Bagatini su Romano ma Patias coglie il palo. Il portiere avellinese Perez sale in cattedra su un tentativo dei Rei Moura. Poi è l’estremo difensore ebolitano ad opporsi a Dalcin. Botta risposta, Perez dice no a Patias, Crema non è preciso e Caponigro incoccia il palo.

Nel secondo tempo Eboli mette subito le marce alte, dopo 6′ Tres raddoppia facendo fuori Danicic e battendo Perez. Non irreprensibile Ercolessi. Poco prima Tres aveva già sfiorato lo 0-2. La Sandro Abate regisce con tentativi di Crema e Kakà. Nonostante ciò gli irpini sono in difficoltà e Perez salva su Grello e Patias. Batista decide per il portiere in movimento, Kakà coglie la traversa. Sandro Abate sconfitta meritatamente nel derby.

Foto: pagina Facebook Sandro Abate

adsense – Responsive – Post Articolo