Futsal. La Sandro Abate ingaggia l’argentino Luciano Andres Avellino.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2021/2022 il diritto alle prestazioni sportive di Luciano Andres Avellino, ultimo, classe 1988, argentino.

Luciano Andres Avellino nella stagione 2020/2021 ha vestito la maglia del Jimbee Cartagena in Spagna collezionando 31 presenze in gare ufficiali, realizzando 5 reti. Nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020 ha militato in Serie A nell’Acqua e Sapone Unigross collezionando 68 presenze, segnando 26 gol. Le sue maglie da gara ufficiali porteranno la scritta con il nome Avellino ed il numero 19.

“E’ bellissimo poter vestire la maglia della Sandro Abate, dichiara Luciano Andres Avellino, perchè è un club che ha voglia di vincere. Io sono molto ambizioso, voglio esultare con i compagni e i nostri tifosi, vogliamo regalare vittorie alla nostra gente. Arrivo in una città stupenda, passionale che ama lo sport a tutti i livelli. Il mio nome dice tutto…

Sono davvero felice di tornare a giocare nel campionato italiano, la stagione sarà affascinante con molte squadre costruite per vincere. Non vedo l’ora di abbracciare i nostri tifosi e difendere i nostri colori. Forza Sandro Abate, Forza Avellino!”

