Novofil, Psb e Dag Auto nuovi partners dell’U.S. Avellino.

L’U.S. Avellino 1912 rende noto di aver stipulato, per la stagione 2021/2022, accordi di sponsorizzazione con le aziende Novofil, Psb e Dag Auto.

Fondata nel 1986, la Novofil S.p.A è cresciuta costantemente nel corso degli anni, sviluppando le proprie risorse e competenze. Sin dagli anni Ottanta è stata uno dei principali produttori italiani di filo per saldatura MIG e TIG garantendo elevati standard di qualità e la massima flessibilità per soddisfare anche i clienti più esigenti.

La PSB Srl, Agenzia per il Lavoro ed Ente di Formazione Professionale nasce nel 2005. È accreditata come Agenzia per il Lavoro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e come Ente di Formazione dalla Regione Campania. La PSB si impegna a trasformare le imprese e le persone per guidarle in un percorso di miglioramento continuo e di crescita. Sostiene l’innovazione e il cambiamento in ottica di rivalutazione continua del lavoro. Dedica impegno e dedizione assolute in ogni settore in cui opera grazie ad un team estremamente valido e poliedrico nella sua composizione. Può infatti contare sul prezioso apporto fornito da professionisti esperti (tra cui psicologi, sociologi, avvocati, ecc.) in diversi ambiti.

La Dag Auto Srl è la Concessionaria Ufficiale di vendita e assistenza Mercedes-Benz e Smart per Avellino e provincia. Nominata nel 2016, fa parte del Gruppo D’Agostino. Negli anni si è distinta per professionalità, serietà, flessibilità e dinamismo, affidabilità, qualità, efficienza, sostenibilità ambientale e resposabilità sociale, nel 2019 ha ottenuto il primo posto nel Dealer Contest Mercedes-Benz categoria Local Hero. Nel 2018 e nel 2019 ha anche ottenuto la la certificazione Best Service Experience per la qualità del servizio offerto ai clienti.

