Ramon Bueno Ardite è un nuovo calcettista della Sandro Abate.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2021/2022 il diritto alle prestazioni sportive di Ramon Bueno Ardite, laterale, classe 1983, brasiliano.

Ramon Bueno Ardite nella stagione 2020/2021 con la maglia del Signor Prestito CMB Matera ha collezionato 21 presenze in gare ufficiali, realizzando 4 reti. Nella stagione 2019/2020 ha militato nel Real Rieti collezionando 18 presenze, segnando 9 gol.

“E’ una grande emozione vestire la maglia della Sandro Abate, dichiara Ramon Bueno Ardite, perchè è un club che ha sempre grandi ambizioni. Personalmente voglio migliorare quanto fatto finora e sono convinto che ci sono tutti i presupposti per poter competere ad alti livelli. Saluto i nostri tifosi e spero di poter gioire con loro al Palazzetto Del Mauro”.

