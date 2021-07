L’Us Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con Giuliano Laezza. Il difensore, capitano nella scorsa stagione, lascia il club irpino dopo due campionati con all’attivo 39 presenze in match ufficiali.

La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata in questi due anni augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

