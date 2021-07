Sandro Abate. Arriva Gabriel Pazetti, talento classe 2002.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2021/2022 il diritto alle prestazioni sportive di Gabriel Pazetti, laterale, classe 2002.

Gabriel Pazetti nella stagione 2020/2021 con la maglia di Todis Lido di Ostia ha collezionato 16 presenze in gare ufficiali, realizzando 3 reti. Gabriel Pazetti è considerato tra i talenti che giocano nel nostro campionato, da anni nel giro della Nazionale Italiana Under 19. Prima di vestire la maglia del Lido di Ostia è stato alla Roma C5 dove giocava da universale, nella stagione 2018/2019 Gabriel Pazetti ha fatto il bis di trofei vincendo scudetto e Coppa Italia nella categoria Under 19.

“Sono felice della chiamata della Sandro Abate, ho accettato senza pensarci perchè è una grande occasione, ringrazio il club per la fiducia, sono entusiasta di poter far parte della squadra di Mister Angelini, dichiara Gabriel Pazetti. Arrivo in un club che ha grandi ambizioni, in una città stupenda, con tifosi passionali. Personalmente voglio migliorare quanto fatto finora e sono convinto che ci siano tutti i presupposti per poter far bene e crescere ancora molto professionalmente. Un saluto ai nostri tifosi e speriamo di poter gioire con loro”.

