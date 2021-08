Sandro Abate. Ingaggiato il pivot Gutierrez Ojeda.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2021/2022 il diritto alle prestazioni sportive di Richar Henderson Gutierrez Ojeda, pivot, classe 1989, colombiano.

Richar Henderson Gutierrez Ojeda nella stagione 2020/2021 ha vestito la maglia dello Sportiva Bocca de Ecuador. Ha militato anche nel Toulon Elite Futsal, nell’Alianza Platanera futsal, nel Caracas futsal club, Gremio Samario Futsal. È tra i giocatori simbolo della Selección Colombiana.

“Sono felice di arrivare in Italia e giocare con la maglia della Sandro Abate, dichiara Richar Gutierrez, perchè è un club che seguo da tempo. Per me è una gran fortuna poter giocare in Serie A, con uno dei migliori club italiani. Mi hanno parlato molto bene della Società, della città di Avellino con tifosi molto calorosi.

Non vedo l’ora di abbracciare i nostri tifosi e difendere i nostri colori. Sono qui per vincere e per dare il mio contributo!”

L’Asd Sandro Abate Five Soccer ringrazia l’agenzia Garcya sport management nella persona di Alexander Bryan.

La dirigenza del Club ringrazia per la fattiva collaborazione Gianluca Di Vittorio.

