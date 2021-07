Sandro Abate. Ingaggiato lo sloveno Bizjak.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2021/2022 il diritto alle prestazioni sportive di Dejan Bizjak, laterale offensivo, classe 1988, sloveno.

Dejan Bizjak nella stagione 2020/2021 con la maglia de Signor Prestito CMB ha collezionato 30 presenze in gare ufficiali, realizzando 8 reti. Dejan Bizjak nelle ha vestito nella stagione 2019/2020 la casacca dell’Italpol realizzando 8 gol in 10 gare ufficiali, nella stagione 2018/2019 è stato alla Lazio collezionando 8 reti in 22 gare ufficiali.

“Grazie alla Sandro Abate per la fiducia riposta in me, dichiara Dejan Bizjak. Arrivo in un club che da subito mi ha colpito positivamente per la determinazione e la voglia di vincere, conosco Avellino per la bellezza e il calore del pubblico, non vedo l’ora di conoscere i miei nuovo compagni di squadra e i nostri tifosi. Sono a disposizione del Mister, che reputo un vincente, voglio fare molto bene. Un saluto ai nostri tifosi e speriamo di poter gioire con loro”.

