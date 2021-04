Scandone. Robustelli: “Importantissimo il match contro Monopoli, ci faremo trovare pronti”.

di Lucio Ianniciello

Domenica la Scandone sarà impegnata in uno scontro diretto molto importante per la salvezza, avversario il Monopoli in terra pugliese, un team che ha gli stessi punti di quello irpino, a quota 6 in fondo alla classifica. Coach Robustelli dice: “Gara importantissima per la nostra stagione contro una squadra che naviga nelle stesse nostre acque, purtroppo di bassa classifica. Monopoli ha cambiato tanto durante la stagione, fino alle ultime settimane, con l’aggiunta di Stanzani che conosciamo bene, giocatore di categoria e di un under molto interessante come Maksimovic. Ha i punti di forza negli esterni Laquintana, Torresi e Paparella, cestisti molto esperti”.

La situazione in casa Scandone: “Noi veniamo da 2 settimane molto positive, la sosta ci ha aiutato, abbiamo chiarito un po’ di cose e ricaricato le batterie. Conosciamo l’importanza della posta in palio ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti e affronteremo questa gara al meglio”.

adsense – Responsive – Post Articolo