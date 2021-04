Serie A Futsal. Sandro Abate: 2-2 in casa di Matera, avellinesi riacciuffati nella coda del match.

La Sandro Abate pareggia in casa della Signor Prestito CMB Matera in una partita spigolosa. Gli avellinesi si sono fatti raggiungere due volte, vittoria sfumata e quinto posto ad un solo punto da Padova, materani a -3 dagli irpini (38 a 35) e con i play off in tasca nella penultima gara di regular season.

Prima frazione povera di occasioni e ricca di interventi sanzionati dall’arbitro. Nel secondo tempo il gol di Kakà su rigore dopo il fallo di mano di Garrido. I locali soffrono, la Sandro Abate manca di cinismo e così giunge il pari di André Santis. Al minuto 18 ci pensa Dalcin a riportare avanti gli uomini di Batista grazie ad un colpo ad effetto. Sembra chiusa, vana illusione perché il portiere di movimento Cesarino fissa il risultato sul 2-2.

