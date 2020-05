Tragedia nel mondo del calcio, è morto il diciannovenne Andrea Rinaldi. Centrocampista dell’Atalanta, in prestito al Legnano in Serie D. Venerdì scorso un malore lo aveva colto mentre si allenava nella sua abitazione di Cermenate. Accompagnato in ospedale in condizioni critiche, si trattava di aneurisma cerebrale come certificava la diagnosi. Oggi il decesso.

adsense – Responsive – Post Articolo