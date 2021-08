U.S. Avellino. Arriva in prestito l’attaccante Luca Gagliano.

L’Us Avellino comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Cagliari, le prestazioni sportive del calciatore Luca Gagliano. Nato ad Alghero il 14 luglio 2000, il giovane attaccante è cresciuto nelle giovanili del club rossoblù, dal quale proviene.

Ha esordito in serie A nella stagione 2019/2020, in occasione di Lazio – Cagliari. Per lui 2 presenze nel massimo campionato professionistico, condite da un gol ed un assist realizzati contro la Juventus.

Nella scorsa stagione, per lui, 19 presenze ed un gol con la maglia dell’Oblia nel girone A di Lega Pro.

Benvenuto in Irpinia Luca !

