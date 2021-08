U.S. Avellino. Domenica “Stay with U.S.” : giornata di presentazioni e amichevole col Sorrento.

L’Us Avellino 1912 comunica che domenica 22 agosto 2021, a partire dalle ore 17,00, presso lo stadio “Partenio – Lombardi” terrà l’evento “Stay With U.S.”. Sarà l’occasione per presentare a stampa e tifosi la prima maglia ufficiale che la squadra indosserà durante la prossima stagione e per annunciare la campagna abbonamenti 2021/2022. Al termine delle due presentazioni ci sarà poi l’amichevole contro il Sorrento con fischio d’inizio alle 18,30.

Per l’occasione verrà aperto soltanto il settore “Tribuna Montevergine Laterale”.

Per assistere all’evento sarà necessario acquistare il ticket d’ingresso disponibile presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi e online sul sito https://www.ticketone.it

Il costo del ticket sarà di 10 Euro.

La prevendita inizierà alle ore 15.00 di domani, giovedì 19 agosto 2021.

Il botteghino dello Stadio Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

Dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Dalle ore 15,00 alle ore 19,00

L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di Green Pass valido da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura.

Il Ministero della Salute rilascia la certificazione verde Covid 19 sulla base dei dati trasmessi dalla Regioni e Province autonome relative alla vaccinazione o al risultato al test negativo molecolare/antigenico entro le 48 ore precedenti l’evento o alla guarigione dal Covid 19.

Per i bambini di età inferiore ai 12 anni non è obbligatorio presentare il Green Pass. Per protocollo Covid 19 non è consentito l’ingresso gratuito per i bimbi che pertanto dovranno essere muniti di biglietto.

Si ricorda inoltre che sempre in ottemperanza al protocollo Covid 19 è vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altri materiali. I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 16,30.

Invitiamo tutti i tifosi a rispettare le normative vigenti: uso della mascherina e distanziamento sociale. Inoltre si invitano i tifosi a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e, vista la procedura di accesso, a non presentarsi all’ingresso troppo a ridosso dell’inizio della gara.

