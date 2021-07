U.S. Avellino. Ingaggiato l’attaccante Antonio Messina.

L’Us Avellino comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base annuale con opzione di rinnovo in favore del club, il calciatore Antonio Messina. Nato ad Aversa (CE) il 14 luglio 2000, il giovane attaccante ha nel suo curriculum già all’attivo quattro campionati tra serie C e serie D.

Ha esordito tra i professionisti appena diciottenne, nella stagione 2017/2018, con la maglia del Bisceglie. Dopo un biennio vissuto con i pugliesi, nel quale ha collezionato le prime 14 presenze tra i professionisti, sono arrivate poi le esperienze in serie D con le maglie di Roccella, Milano City e Real Agro Aversa. In totale per lui 52 presenze e 13 gol nel massimo torneo dilettantistico nel quale si è messo particolarmente in mostra nella scorsa stagione siglando 10 reti con la maglia del Real Agro Aversa.

Benvenuto ad Avellino Antonio !

adsense – Responsive – Post Articolo