U.S. Avellino. L’organigramma completo del settore giovanile.

L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare l’organigramma del settore giovanile “Youth” per la stagione 2021/22. Dopo i buoni risultati ottenuti, sotto il profilo della crescita dei singoli calciatori, in un anno condizionato dal covid-19 e da alcuni campionati che si sono svolti a singhiozzi, la società biancoverde è lieta di poter annunciare chi andrà a comporre l’organigramma societario.

L’amministratore unico della Idc, Giovanni D’Agostino, ideatore del progetto Youth annuncia: “È iniziata una nuova stagione sportiva per i nostri giovani ragazzi. Quest’anno abbiamo voluto implementare alcune squadre con alcune figure professionali legate al territorio e alla nostra storia così da poter trasmettere i valori della società biancoverde. Il nostro primo obiettivo è quello di veder crescere i giovani calciatori tesserati tra le nostre fila arrivare a calcare i campi del professionismo. Vogliamo far crescere i giocatori del domani, dimostrando le nostre capacità nella valorizzazione dei giovani tesserati. Uno degli obiettivi del progetto Youth è quello di legare sempre di più la squadra al territorio, dando lustro ad una provincia che ha da sempre una forte vocazione sportiva. Per noi lo sport significa inclusione ed è per questo che abbiamo svolto numerosi provini. Il nostro non è un sistema chiuso, anzi. Noi vogliamo cercare di accentrare tutte le eccellenze del territorio intorno al nostro progetto, abbracciando tutti i ragazzi che sognano di diventare calciatori. Vogliamo aiutare i ragazzi a comprendere i loro limiti e le loro capacità con la possibilità di arrivare in prima squadra. A tutti i membri, dallo staff ai singoli calciatori, auguro un sereno lavoro, con la volontà di veder i nome dell’Us Avellino lottare in ogni campionato di categoria.”

Anche quest’anno, nel ruolo di responsabile del settore giovanile è stato confermato Giuliano Capobianco che afferma: “Sono contento che la società abbia evidenziato la crescita dei nostri calciatori. Ringrazio la famiglia D’Agostino per avermi rinnovato nuovamente la fiducia. La passata stagione è stata speciale, con un campionato spezzatino e il coronavirus pronto a rovinare i nostri piani. Siamo riusciti a veder tanti calciatori esser valorizzati e attenzionati da molti club. Adesso tocca a noi far crescere ulteriormente i nostri giovani sotto il profilo sportivo. Anche quest’anno sposeremo una linea verde, volta a far giocare tanti calciatori sotto età così da proiettarli già verso competizioni ambiziose. Siamo pronti per l’inizio di questa stagione sportiva”

Nando De Napoli ricoprirà il ruolo di coordinatore dell’area tecnica, un ritorno gradito in Irpinia per l’unico ex calciatore irpino e dell’Us Avellino ad aver indossato la maglia della Nazionale italiana: “ Ringrazio il presidente D’Agostino e tutta la sua famiglia per avermi dato questa possibilità. Nonostante sia irpino mancavo da tanto tempo qui. Io devo tutto all’Avellino e ai suoi tifosi. Se ho raggiunto determinati obiettivi nella mia vita è merito di questi colori. Sono emozionato per il mio incarico, amo lavorare con i giovani e mi impegnerò al massimo per far sì che possano nascere i calciatori del domani. Ho conosciuto tutti gli allenatori e relativi staff, sono molto contento per la costruzione degli organici. Spero, vivamente, di riuscire a regale a questa società dei giovani capaci di portarci in alto nel prossimo futuro“

Organigramma – Stagione 2020/2021

Settore giovanile

Responsabile : Giuliano Capobianco

Segretario Avellino Youth: Gaetano Trimonti

Coordinatore tecnico: Nando De Napoli

Primavera 3

Team Manager : Alessandro Guarino;

Allenatore: Antonio Iandolo (Uefa A);

Vice allenatore: Raffaele Biancolino (Uefa B);

Preparatore atletico: Aldo Silvano;

Preparatore portieri: Emilio Ianniciello;

Medico sociale: Luigi Napolitano

Fisioterapista: Pasquale Maglio

Recupero infortunati: Salvatore Napolitano

Under 17 Nazionale

Team manager: Mario Zigarella;

Allenatore: Alessandro Fabbro (Uefa B);

Vice allenatore: Giulio Di Donato (Uefa B);

Preparatore portieri: Emilio Ianniciello;

Under 16 Nazionale

Team manager: Francesco Vastola;

Allenatore: Roberto Filarmonico (Uefa B);

Preparatore atletico: Angelo Narciso;

Preparatore portieri: Massimo Rega;

Under 15 Nazionale

Team Manager: Antonio Caradonna;

Allenatore: Paolo Festa (Uefa B);

Preparatore atletico: Gianluca Vecchione (Uefa B);

Preparatore portieri: Massimo Rega;

Under 14 Regionale

Allenatore: Luigi Molino (Uefa B) ;

Vice allenatore /Preparatore atletico: Gaetano De Feo (Uefa B);

Preparatore portieri: Angelo D’Alessio

Cantera Biancoverde

Responsabile: Gigi Molino 2008;

Esordienti misti (2008-2009) Gaetano De Feo

Pulcini misti (2010-2011) Renato Mottola

Miste Calcio Femminile: Bernardo Sarno

Collaboratori tecnici: Gerardo Conte, Angelo Siciliano, Felice Passato

Impianti sportivi

Stadio Comunale Ambrosini, Venticano: U17 – U16 – U15

Stadio Partenio Lombardi, Avellino: Primavera 3 – Cantera

Stadio Comunale, Manocalzati: U14

Stadio Tommaso Bruno, Montefalcione: Wolf Woman (U17 Nazionale, U15 Nazionale e Cantera)

