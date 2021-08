L’Avellino ieri ha battuto 9-0 la Rappresentativa Mista in quel di Roccaraso. Doppiette per Santaniello e Carriero, reti di Bernardotto, Aloi, Scognamiglio, Capone e autorete di Pesce. Domenica prima gara ufficiale a Terni contro la Ternana per i preliminari di Coppa Italia. Appuntamento alle 18,30.

