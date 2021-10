U.S. Avellino. Report allenamento e riepilogo infortunati.

La squadra si è ritrovata questo pomeriggio al Partenio – Lombardi. I calciatori che hanno giocato contro il Catanzaro hanno svolto un leggero lavoro defaticante. Gli altri disponibili hanno svolto lavoro atletico e tecnico.

*Riepilogo degli infortunati:*

*Claudiu Micovschi*: la lesione di primo grado al retto femorale è clinicamente guarita. Il calciatore è rientrato in gruppo.

*Gennaro Scognamiglio*: la forte distorsione alla caviglia con interessamento di un legamento è clinicamente guarita. Sta svolgendo un programma di riatletizzazione.

*Mamadou Yaye Kanoute*: L’elongazione all’adduttore della coscia destra è clinicamente guarita. È rientrato in gruppo.

*Antonio Di Gaudio*: L’infiammazione all’adduttore della coscia destra è in via di guarigione.Sta svolgendo un programma di allenamento differenziato.

*Vincenzo Plescia*: È guarito da una forte infezione che gli ha provocato febbre nei giorni scorsi. È rientrato in gruppo.

*Alberto Dossena*: Lo scontro con Vazquez, rimasto impunito, gli ha provocato una ferita lacero-contusa all’altezza dell’orecchio sinistro. Recatosi al pronto soccorso dopo la partita gli sono stati applicati 4 punti di sutura. Oggi ha svolto lavoro differenziato.

*Luigi Silvestri*: Ha avuto febbre nei giorni scorsi e resta sotto costante monitoraggio dello staff medico.

