U.S. Avellino. Report allenamento, la situazione infortunati.

La squadra si è ritrovata questo pomeriggio al Partenio – Lombardi. I calciatori che hanno giocato contro il Potenza hanno svolto un leggero lavoro defaticante. Gli altri disponibili hanno svolto lavoro atletico e tecnico.

*Claudiu Micovschi*: la lesione di primo grado al retto femorale è clinicamente guarita. Il calciatore sta svolgendo un programma di riatletizzazione.

*Gennaro Scognamiglio*: la forte distorsione alla caviglia con interessamento di un legamento è clinicamente guarita. Sta svolgendo un programma di riatletizzazione.

*Mamadou Yaye Kanoute*: per lui un’elongazione all’adduttore della coscia destra. In questi giorni si sta sottoponendo a cure fisioterapiche.

*Antonio Di Gaudio*: infiammazione all’adduttore della coscia destra. Si sta sottoponendo ad un programma specifico di terapie. È in via di guarigione.

*Vincenzo Plescia*: per lui ancora febbre.

