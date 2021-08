L’Us Avellino comunica di aver ceduto alla Turris, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Emanuele Santaniello. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata nel corso della sua permanenza in Irpinia e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

