L’Us Avellino 1912 ha lasciato nella giornata di sabato 7 agosto il ritiro di Roccaraso. Il club coglie l’occasione per ringraziare la famiglia Cipriani e l’Hotel Sporting, l’amministrazione comunale del centro abruzzese e la società “Roccaraso Turismo” per la messa a disposizione delle strutture, per la professionalità e soprattutto per l’ospitalità dimostrata.

