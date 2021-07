U.S. Avellino. Ufficiale l’ingaggio di Alessandro Mastalli.

L’Us Avellino comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Alessandro Mastalli. Nato a Bologna il 7 febbraio 1996, il centrocampista è cresciuto nelle giovanili della Milan, club con cui ha esordito appena diciannovenne in serie A il 25 maggio 2015 in occasione del match Milan-Torino. Nel suo curriculum professionistico esperienze legate quasi esclusivamente alla Juve Stabia, società con cui ha collezionato tra serie C e serie B 133 presenze e 16 gol in 5 stagioni (dal 2016 al 2021).

In precedenza ha indossato la maglia del Lugano under 21, nella stagione 2015/2016, collezionando nella 2 Liga Interregional 8 presenze e 2 gol oltre ad una presenza in coppa di svizzera con la prima squadra del club del cantone Ticino.

“Alessandro non ha bisogno di presentazioni – ha affermato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – è un centrocampista di indiscutibile importanza per la categoria e non solo. La nostra proposta lo ha convinto a restare in serie C nonostante diverse richieste provenienti dal campionato cadetto. Sono convinto che darà un grosso contributo alla causa”.

