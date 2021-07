Ugherani firma per la Sandro Abate.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2021/2022 il diritto alle prestazioni sportive di Gabriele Ugherani, laterale, classe 1994.

Gabriele Ugherani nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 ha vestito la maglia della Came Dosson disputando 55 gare ufficiali, realizzando 16 reti. Ugherani prima di approdare alla Came Dosson ha giocato a Ostia contribuendo con 15 reti alla storica promozione in Serie A poi ha vestito le maglie di CT Eur, Capitolina Marconi e Olimpus.

“Sono contentissimo di poter giocare in una società importante e ambiziosa come la Sandro Abate, ha dichiarato Gabriele Ugherani, sono convinto che il prossimo sarà per me un anno di crescita sia umana che professionale. Voglio ripagare la fiducia che la società ha riposto su di me lavorando con professionalità e dimostrando sul campo il mio valore come sempre ho fatto. Sono molto determinato a raggiungere gli obiettivi stagionali e non vedo l’ora di conoscere i nostri tifosi!”

