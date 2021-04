US Avellino. A Terni rientra Bernardotto, tra i convocati trova di nuovo spazio il giovane montellese Capone.

Braglia ritrova Luigi Silvestri e Bernardotto, il primo ha saltato il match contro la Virtus Francavilla per squalifica e il secondo si è negativizzato dal Covid. Perde Rocchi, squalificato. Nel big match contro la Ternana, domani ore 15 al “Liberati”, altra convocazione (seconda di fila) per il montellese classe 2003 Capone, oltre a Laezza, reduce da un lungo infortunio e che comunque ha iniziato a “riassaggiare” il gruppo in campionato dallo scorso match contro la Virtus. Per Carriero e De Francesco ancora non giunge il nulla osta causa Covid, Errico infortunato e Leoni, terzo portiere, fuori per scelta tecnica. La lista

