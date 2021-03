A Catanzaro non aveva potuto sedere in panca per una squalifica, da cui rientrava nel match interno di domenica scorsa contro la Paganese. Mister Braglia non ci sarà nemmeno a Monopoli, sabato ore 15, in quanto il Giudice sportivo lo ha squalificato per via di una espressione blasfema nel corso del derby con gli azzurrostellati.

adsense – Responsive – Post Articolo