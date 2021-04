Bella notizia in casa Us Avellino in vista del big match di sabato al Partenio Lombardi contro il Bari. Carriero e De Francesco si sono negativizzati. In giornata si sottoporanno alle visite mediche di rientro previste dal protocollo anti Covid-19. Da domani, previo riscontro positivo delle visite mediche, torneranno ad allenarsi.

