US Avellino. I convocati per domani, ci sono Laezza e il giovane montellese Capone.

Per la gara di domani contro la Virtus Francavilla, Partenio Lombardi ore 15, Braglia ha convocato 19 calciatori. Tre le novità: il giovane Capone della Primavera 3, classe 2003, Laezza dopo il lungo infortunio anche se non sarà utilizzabile e Marco Silvestri, rientrante anch’egli da un infortunio. Mancheranno i tre positivi al Covid, De Francesco, Carriero e Bernardotto, l’infortunato Errico, lo squalificato Luigi Silvestri e il terzo portiere Leoni per scelta tecnica. Ecco la lista completa.

adsense – Responsive – Post Articolo