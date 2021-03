Buone notizie in casa Us Avellino. I tamponi del sessantaseiesimo ciclo sono risultati tutti negativi, così come quelli del ciclo precedente. Al momento i positivi sono tre: Carriero, De Francesco e Bernardotto. Domenica prossima i lupi ospiteranno la Virtus Francavilla del neo tecnico Colombo, per quest’ultimo esordio sulla panchina pugliese nella vittoriosa trasferta di Teramo del turno scorso.

adsense – Responsive – Post Articolo