ISTANBUL, nasce il primo Museo del Cinema

Redazione

Ad Istanbul c’è un nuovo museo. E’ quello dedicato al cinema che è stato appena inaugurato e che ha trovato spazio in Iskiklal Street, nel quartiere Beyoğlu della città.

I lavori di ristrutturazione sono durati due anni e hanno permesso di trasformare il teatro Atlas, nato negli anni ’40, in un nuovo polo culturale che fa parte di un progetto più ampio chiamato Beyoğlu Culture Road e che copre un’area che si estende da Galataport a Piazza Taksim, collegando i luoghi culturali del quartiere, tra cui il Centro culturale Atatürk e la Torre di Galata.

Questo Museo del Cinema, il primo di tutta la Turchia, ha l’obiettivo di raccontare l’industria cinematografica del paese, di oggi e di ieri, utilizzando cimeli, ma anche tecnologia, offrendosi anche come uno spazio eccellente per tanti eventi.

All’inaugurazione, tenutasi il 26 febbraio, c’erano oltre al Presidente Erdoğan con la first lady anche il Ministro della Cultura e del Turismo Ersoy, Jason Statham e Guy Richie – in Turchia per girare un film – e ancora Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay e Oktay Kaynarca.

