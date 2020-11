Netflix, in arrivo nuove serie tv e film “made in Turkey”.

Sono rimasta stupita non poco anche dall’eccezionale bravura degli attori turchi, tra cui la bellissima Tuba Büyüküstün, nota attrice turca, prima ad avere una nomination agli International Emmy Awards nel 2014 per il suo ruolo nella serie 20 Dakika e, nel 2018, per la serie Cesur ve Güzel.

Per la prossima stagione sono in arrivo nuove serie tv e film made in Turchia.

Dopo il fantasy “The Protector“, il docudrama storico “Rise of Empires: Ottoman” e “The Gift“ sono in arrivo novità pronte a catturare l’attenzione dei sempre più numerosi spettatori del colosso americano.

Ecco dunque “Midnight at the Pera Palace“ tratto da un libro di Charles King che si svolge in un hotel di Istanbul nel 1919, “Ersan Kuneri“, una sitcom ambientata nell’industria del cinema erotico degli anni 70 e “Club” con protagonista una sarta che lavora in una discoteca negli anni 50. Ma non è finita qui. Netflix produrrà anche il film “Hai mai visto le farfalle?“ scritta dal pluripremiato attore-regista Yilmaz Erdogan.

E’ bene, dunque, prendere buona nota, complice anche questo periodo di lockdown, avremo tanto tempo a disposizione per godercele tutte!